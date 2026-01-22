Про це повідомили в НАБУ у відповідь на запити медіа.

– Детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП провели обшуки на митному пості «Луцьк» Волинської митниці, а також на інших об’єктах нерухомості, якими, зокрема, користувались службові особи вказаного підрозділу.

За результатами обшуку одного з таких об’єктів виявили та вилучили понад $850 тисяч.

Слідчі дії здійснювалися відповідно до чинного законодавства.

Жодну особу наразі не затримали, про підозру не повідомляли.

Інші деталі не розголошуються для збереження таємниці досудового розслідування, – зазначили в НАБУ.

