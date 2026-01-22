Раптове зростання фрахту на морські перевезення спонукало деяких грецьких судновласників залучати нові танкери для транспортування російської нафти, попри ризики.

Про це повідомляє інформаційне агентство Bloomberg, пише Кореспондент.

Ціни зросли наприкінці 2025 року після того, як США та Євросоюз внесли до чорного списку сотні танкерів, пов’язаних з торгівлею російською нафтою. Це створило значний дефіцит пропозиції серед доступних суден.

Перевезення російської нафти саме по собі не є повністю незаконним, якщо її ціна не перевищує так званої “цінової стелі”, проте торгівля може не мати підтримку західних компаній, зокрема страхових. Страх порушити обмеження часто стримував легальних операторів, і цю нішу заповнював так званий “тіньовий флот”.

За даними Argus Media, наприкінці грудня середня ставка перевезення нафти сорту Urals з порту Приморськ до західного узбережжя Індії перевищила 60 доларів за тонну – найвищий рівень за два роки. Для порівняння: на початку минулого року вона становила близько 25 доларів.

Використання нових суден пов’язане з ризиками, страхові компанії можуть уникати таких танкерів через побоювання майбутніх санкцій. Утім, судновласники звикли до зважених ризиків.