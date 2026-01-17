Сьогодні у Данії та Гренландії тривають масштабні демонстрації на знак протесту проти планів президента США Дональда Трампа захопити арктичний острів, пище ЛБ.

Тисячі людей заявили в соціальних мережах про свій намір взяти участь у маршах та мітингах, організованих гренландськими асоціаціями в Копенгагені, Орхусі, Ольборзі, Оденсе та столиці Гренландії Нууку.

“Мета полягає в тому, щоб надіслати чітке та єдине повідомлення про повагу до демократії та фундаментальних прав людини Гренландії”, – заявила на своєму вебсайті асоціація гренландців Данії Uagut.

Вчора Трамп пригрозив запровадити тарифи для країн, які виступають проти його планів захопити Гренландію, яка є автономною територією Данії.