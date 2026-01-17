Україна, заміщуючи втрачене у видобутку через масовані атаки рф, уже імпортувала 5,7 млрд кубометрів газу на зиму, і визначено “чіткі параметри” подальшого імпорту для проходження “безпрецедентно складного” опалювального сезону, повідомила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко за підсумками зустрічі з керівником Нафтогазу Сергієм Корецьким, пише УНН.

З її слів, з головою НАК обговорили “забезпечення безперервного газопостачання, передусім у прифронтових регіонах”.

“Особлива увага зараз – прифронтовим Чернігівській, Харківській, Сумській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській областям. Особлива складна ситуація в Херсоні, ворожими обстрілами суттєво зруйнувані енергообʼєкти”, – вказала Свириденко.

З її слів, місцевих жителів забезпечують електричними та газовими обігрівачами в комплексі з балонами газу, і постійно завозять додаткове обладнання.

Обговорили ситуацію з імпортом додаткових обсягів газу. Завдяки виділеним з державного бюджету 8 млрд грн та допомозі міжнародних партнерів Уряд спільно з Нафтогазом у 2025 році забезпечив імпорт 5,7 млрд кубометрів для стабільного проходження опалювального сезону. Це дозволило замістити обсяги внутрішнього видобутку, втрачені через масовані ракетні удари. Визначили чіткі параметри імпорту на наступний період, щоб пройти безпрецедентно складний опалювальний період цієї зими – повідомила Свириденко.

У приміщеннях заправних станцій державної мережі АЗК Укрнафта, яка входить до Групи Нафтогаз, з її слів, працюють пункти незламності.