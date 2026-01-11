В Україні утримаються морози, місцями до -24 градусів, послаблення будуть, але не припинення, повідомила у неділю синоптик Наталка Діденко у соцмережах, пише УНН.

Що завтра і найближчим часом в Україні синоптичного? Морози. Це ясно. 12-го січня в Україні вночі передбачається -12-18 градусів, на крайній півночі -18-24, на південному заході України -7-12 градусів, у південній частині -4-6 градусів – написала Діденко.

За її прогнозом, завтра, 12 січня, вдень у північній частині -7-13 градусів, на решті території -3-9 градусів, на півдні -2-4 градуси.

У більшості областей України буде без опадів. Лише сніг пройде в західних областях.

“Ожеледиця – до весни!” – вказала Діденко

У Києві понеділок очікується дуже холодним. Вночі -14-18, вдень -10-13 градусів. Але без опадів.

“Надалі в Україні морози триватимуть. Послаблення будуть, але не припинення морозу, коливання. Учорашнє послаблення морозу перенесли прогностичні моделі з 15 на 18 січня – вказала Діденко.