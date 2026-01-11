Відповідне повідомлення Трамп опублікував у своїй соцмережі.

-Куба багато років жила за рахунок великої кількості НАФТИ та ГРОШЕЙ з Венесуели. Натомість Куба надавала «послуги безпеки» двом останнім венесуельським диктаторам, АЛЕ БІЛЬШЕ НІ! Більшість цих кубинців МЕРТВІ від нападу США минулого тижня, і Венесуела більше не потребує захисту від бандитів та вимагачів, які тримали їх у заручниках стільки років. Венесуела тепер має Сполучені Штати Америки, найпотужнішу армію у світі (безумовно!), щоб захистити її, і ми її захистимо. БІЛЬШЕ НІ НАФТИ, НІ ГРОШЕЙ НА КУБУ НЕ НАДХОДИТЬ – НУЛЬ! Я настійно пропоную їм укласти угоду,

ПОКИ НЕ ПІЗНО. Дякую за вашу увагу до цього питання. Президент Д. Т. Т.

Крім того, хтось із підписників написав, що було б непогано, щоб Рубіо став президентом Куби, і Трамп відповів, що його б це влаштувало.