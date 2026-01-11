Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.01.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 218 940 (+1 130) осіб
танків – 11 541 (+11) од.
бойових броньованих машин – 23 885 (+3) од.
артилерійських систем – 35 952 (+44) од.
РСЗВ – 1 598 (+1) од.
засоби ППО – 1 269 (+0) од.
літаків – 434 (+0) од.
гелікоптерів – 347 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 104 068 (+654) од.
крилаті ракети – 4 155 (+0) од.
кораблі / катери – 28 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 73 644 (+134) од.
спеціальна техніка – 4 039 (+0) од.
Дані уточнюються.