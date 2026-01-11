НАСА вирішила дострокового – на місяць раніше – повернути весь екіпаж Crew-11 з борту Міжнародної космічної станції через проблеми зі здоровʼям, які виникли в одного з чотирьох членів команди.

Екіпаж Crew-11 складається з двох американських космонавтів Зени Кардман та Майка Фінке, японця Кімії Юї з космічного агентства JAXA та російського космонавта Олега Платонова, пише ВВС.

Космічна агенція не називає, у якого члена екіпажу виникли проблеми, але називає його стан зараз стабільним. Водночас через інцидент команді довелося скасувати вихід у відкритий космос в останню хвилину.

“Це не екстрена евакуація, – заявив представник НАСА. – Ми завжди ставимо здоров’я астронавтів на перше місце”.

Раніше керівники місії зважували, чи є найбезпечнішим варіантом повернути всю команду Crew 11 на Землю на місяці раніше запланованого терміну.

У середу космічна агенція раптово скасувала вихід у відкритий космос, запланований на четвер, під час якої двоє космонавтів мали вийти за межі МКС.

НАСА пояснила, що це сталося через погане самопочуття одного з членів екіпажу.

“Через медичну конфіденційність НАСА не має права розголошувати більше деталей про те, що сталося”, – заявила космічна агенція.

Рішення про дострокове повернення екіпажу оголосив на пресконференції у четвер адміністратор НАСА Джаред Айзек та інші керівники агентства.

Вони надали мало подробиць, але заявили, що медична проблема не пов’язана з космічними операціями та не є травмою.

Вони також додали, що оновлений графік повернення астронавтів оголосять протягом 48 годин.

Це перша дострокова евакуація в історії МКС, яка безперервно заселена з 2000 року.

Доктор Джеймс Полк, головний лікар НАСА, повідомив журналістам, що це перший випадок за понад 65-річну історію агентства, коли місія повертається достроково через медичні проблеми.

Екіпаж Crew-11 прилетів на МКС у серпні 2025 року на кораблі SpaceX Crew Dragon. Він мав залишатися на орбіті близько шести місяців та повернутися на Землю приблизно наприкінці лютого 2026 року, після того, як його замінить інший екіпаж з чотирьох людей.

На борту МКС залишиться інший екіпаж. У його складі астронавт NASA Кріс Вільямс та два російські космонавти Сергій Куд Сверчков і Сергій Мікаєв.

Підпис до фото,МКС обертається навколо Землі на середній висоті близько 400 км над її поверхнею. Подорож назад на Землю зазвичай займає близько 12–20 годин від відстикування до приземлення на воду

МКС має базове медичне обладнання, приладдя та системи зв’язку, які дозволяють лікарям на Землі приватно спілкуватися з астронавтами в космосі, оцінювати їхній стан та рекомендувати лікування. Це схоже на відео- чи телефонну консультацію з сімейним лікарем.

Дострокове повернення екіпажу з чотирьох осіб затримає деякі експерименти та завдання з технічного обслуговування до прибуття нового екіпажу.

“Космічна станція – це великий, складний інженерний апарат, розроблений для експлуатації певним мінімальним рівнем екіпажу”, – пояснив доктор Сімеон Барбер, дослідник з американського Відкритого університету.

Він додав, що решті екіпажу доведеться скоротити деякі експерименти та зосередитися на веденні домашнього господарства та підтримці станції, чекаючи на повне відновлення екіпажу.