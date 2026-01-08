Таке повідомлення розмістили на офіційній сторінці посольства.
«Посольство США в Києві отримало інформацію про потенційно значний повітряний напад, який може статися будь-коли протягом наступних кількох днів. Посольство, як завжди, рекомендує громадянам США бути готовими негайно сховатися у разі оголошення повітряної тривоги.
Необхідні дії:
Визначте місця для сховищ до оголошення будь-якої повітряної тривоги.
Завантажте на свій мобільний телефон надійний додаток для повітряної тривоги, наприклад, «Сирена повітряної тривоги» або «Карта тривоги».
Негайно сховайтеся у разі оголошення повітряної тривоги.
Перевіряйте місцеві ЗМІ на наявність термінових новин. Будьте готові коригувати свої плани.
Майте запаси води, їжі та ліків.
Дотримуйтесь вказівок українських посадовців та служб швидкого реагування у разі надзвичайної ситуації.
Перегляньте, що може і не може зробити Державний департамент у кризовій ситуації”, йдеться в повідомленні.