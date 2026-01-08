Таке повідомлення розмістили на офіційній сторінці посольства.

«Посольство США в Києві отримало інформацію про потенційно значний повітряний напад, який може статися будь-коли протягом наступних кількох днів. Посольство, як завжди, рекомендує громадянам США бути готовими негайно сховатися у разі оголошення повітряної тривоги.

Необхідні дії:

Визначте місця для сховищ до оголошення будь-якої повітряної тривоги.

Завантажте на свій мобільний телефон надійний додаток для повітряної тривоги, наприклад, «Сирена повітряної тривоги» або «Карта тривоги».

Негайно сховайтеся у разі оголошення повітряної тривоги.

Перевіряйте місцеві ЗМІ на наявність термінових новин. Будьте готові коригувати свої плани.

Майте запаси води, їжі та ліків.

Дотримуйтесь вказівок українських посадовців та служб швидкого реагування у разі надзвичайної ситуації.

Перегляньте, що може і не може зробити Державний департамент у кризовій ситуації”, йдеться в повідомленні.