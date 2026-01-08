Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) та ПрАТ «Укргідроенерго» підписали угоду про фінансування проєкту «Модернізація та відновлення об’єктів генерації гідроелектростанцій».

У межах угоди передбачено залучення 75 млн євро кредитних коштів, а також грантове фінансування у розмірі 20 млн євро для підтримки відновлення та стійкої роботи гідроелектростанцій в умовах воєнного стану. Фінансування підтримується гарантіями Європейського Союзу.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України, передає Інше ТВ.

Кошти буде спрямовано на аварійно-відновлювальну заміну обладнання, пошкодженого внаслідок російських атак, модернізацію окремих об’єктів гідрогенерації, а також формування механізму екстреного реагування для забезпечення стабільної роботи енергосистеми.

«Гідроенергетика відіграє ключову роль у балансуванні енергосистеми, особливо в умовах постійних атак на генерувальні потужності, а модернізація гідроелектростанцій є питанням енергетичної безпеки, економічної стабільності та стійкості держави», – наголосив Роман Андарак під час підписання угоди.

Проєкт є важливим елементом підвищення надійності енергосистеми України, а також відповідає державним пріоритетам із захисту та відновлення критичної інфраструктури.

Роман Андарак висловив вдячність ЄБРР та Європейському Союзу за довіру і підтримку, зазначивши, що залучене фінансування дозволить своєчасно модернізувати гідроелектростанції, зміцнити стійкість та підвищити гнучкість енергосистеми України.

