В Іспанії виявили іберійську рись з дуже незвичайним забарвленням – вона не світло-коричнева, як ведеться, а біла.

Унікальний колір шерсті має наукове пояснення: рись, яку помітили в горах, має так званий лейкізм. Це рідкісний варіант генів призводить до часткової або повної втрати пігментації у тварин, але, на відміну альбінізму, очі зберігають нормальний колір.

Про це пише «Європульс», передає Інше ТВ.

Це відкриття вразило захисників природи, які кажуть, що це може бути першим задокументованим випадком виявлення іберійської рисі з таким геном в Іспанії і, можливо, єдиним у світі.

Рись сфотографував 29-річний Анхель Ідальго з Хаена, захоплений фотограф природи. Спостерігачі відзначають, що, судячи з фотографій, рись виглядає здоровою і здатною виживати у своєму природному середовищі. Це має вирішальне значення для збереження цілісності довкілля та соціальної структури цих тварин.

Це спостереження надає дослідникам унікальну можливість вивчити іберійську рись, що мешкає в дикій природі, з лейкізмом. Вчені сподіваються дізнатися більше про те, як такі генетичні варіації впливають на поведінку, виживання та взаємодію з іншими рисями. Це може дати цінні відомості для збереження виду та управління генетичною різноманітністю.

Влада підкреслює, що рись залишається в дикій природі без нашийника. Її місцезнаходження тримається в секреті, щоб захистити тварину від мисливців та браконьєрів.

Іберійська рись — найвимираючий вид котячих у світі, що історично мешкає лише на півдні Іспанії та Португалії. Ця тварина була улюбленою здобиччю мисливців. Ще 100 років тому в Іспанії жили близько 100 тисяч рисів, до 1960-х років їхня популяція скоротилася до 3 тисяч, а в 2002 році їх залишилося всього 94.

Завдяки десятиліттям інтенсивних природоохоронних заходів, включаючи відновлення довкілля та програми розведення, популяції іберійської рисі поступово відновлюються. А виявлення рідкісних генетичних варіантів підкреслює як різноманітність виду, і крихкість його генофонду.

ЄС надає підтримку проектам відновлення чисельності іберійської рисі у рамках програми захисту навколишнього середовища LIFE.

