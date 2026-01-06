Текст декларації опублікований на сайті президента:

Члени Коаліції охочих, Україна та Сполучені Штати Америки зібралися сьогодні в Парижі.

Ми всі підкреслили нашу відданість справедливому й тривалому миру в Україні відповідно до принципів Статуту ООН та привітали досягнутий прогрес, зокрема під час обговорень між американцями, українцями, європейцями та іншими партнерами.

Зокрема, Коаліція чітко заявила, що здатність України захищати себе має вирішальне значення для забезпечення майбутньої безпеки України та колективної євроатлантичної безпеки. Ми підтвердили, що забезпечення суверенітету й тривалого миру в Україні має бути невід’ємною частиною мирної угоди і що будь-яке врегулювання має бути підкріплене надійними гарантіями безпеки для України.

Ми готові взяти на себе зобов’язання щодо системи політично та юридично зобов’язувальних гарантій, які будуть активовані після набрання чинності режимом припинення вогню, на додаток до двосторонніх безпекових угод та відповідно до наших належних правових і конституційних процедур.

Вони міститимуть такі компоненти:

Участь у запропонованому США механізмі моніторингу та верифікації припинення вогню. Буде створено систему безперервного та надійного моніторингу припинення вогню, включно з внесками від членів Коаліції охочих. Коаліція охочих буде представлена у Спеціальній комісії, яка буде створена для розгляду будь-яких порушень, визначення відповідальності та встановлення заходів для виправлення ситуації. Підтримка Збройних Сил України: Коаліція домовилася продовжувати надавати Збройним Силам України критично важливу довгострокову військову допомогу та озброєння для забезпечення їхньої стійкої боєздатності, оскільки вони залишатимуться першою лінією оборони та стримування. Це охоплюватиме, але не обмежуватиметься зазначеним: довготермінові оборонні пакети; підтримку фінансування закупівлі зброї; продовження співпраці з Україною щодо її державного бюджету для фінансування Збройних Сил; доступ до оборонних складів, які можуть надати швидку додаткову допомогу в разі майбутнього збройного нападу; надання практичної та технічної підтримки Україні в будівництві оборонних укріплень. Багатонаціональні сили для України, сформовані шляхом внесків країн – учасниць Коаліції з метою підтримки відновлення Збройних Сил України та забезпечення стримування. Було проведено скоординоване військове планування з метою підготовки заходів щодо забезпечення безпеки в повітряному просторі, на морі та суходолі, а також відновлення Збройних Сил України. Ми підтвердили, що ці заходи повинні бути суворо імплементовані на прохання України після того, як відбудеться надійне припинення воєнних дій. Ці елементи будуть здійснюватися під керівництвом Європи, за участю також неєвропейських членів Коаліції та із запропонованою підтримкою США. Зобов’язання щодо надання підтримки Україні з метою відновлення миру у разі майбутнього збройного нападу з боку Росії. Ми домовилися остаточно узгодити зобов’язання, що визначать наш підхід до надання підтримки Україні та відновлення миру й безпеки у разі майбутнього збройного нападу з боку Росії. Ці зобов’язання можуть охоплювати використання військових можливостей, розвідувальної та логістичної підтримки, дипломатичних ініціатив, запровадження додаткових санкцій. Зобов’язання поглиблювати довгострокове співробітництво з Україною у сфері оборони. Ми домовилися продовжувати розвивати та поглиблювати взаємовигідну співпрацю з Україною у сфері оборони, включно з навчанням, спільним виробництвом в оборонній промисловості, зокрема з використанням відповідних європейських інструментів, та співробітництвом у сфері розвідки.

Ми також вирішили створити координаційну групу США – Україна – Коаліція в оперативному штабі Коаліції в Парижі.