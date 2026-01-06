Конфлікт в автобусі переріс у справжній «двіж» в Threads: почалось все з того, що італієць Рокко дорогою до України почав всім казати, що поважає Путіна і підтримує війну.

Ця історія набула значного розголосу і в Телеграм.

Італієць разом зі своєю жінкою-українкою у вишиванці їхав до України. Почувши італійську мову, Рокко почав розпитувати одну з пасажирок, куди вона прямує, а згодом заявив, що Україна — погана країна і що він любить Путіна.

Пасажирка відповіла, що з такими поглядами йому не варто їхати до України. У відповідь Рокко сказав, що такої ж думки дотримується і його жінка. Після цього інші пасажири заявили, що не пропустять Рокко до України.

Допис вже набрав більше 1 000 000 переглядів та дуже бурхливу реакцію українців. Всі питають: що ж буде з італійцем? чи доїхав? І традиційно накидали купу мемів на цю тему.

Тим часом, журналіст Глагола попередив прикордонників, щоб цього прихильника путіна не пустили в Україну. Додамо, що автобус вже прибув на КПП «Тиса-Загонь» – чекаємо продовження 🍿

Глагола пізніше написав:

-Я отримав коментар у секретаря Державної прикордонної служби України Андрія Демченка.

«Державна прикордонна служба України здійснює прикордонний контроль виключно у межах чинного законодавства. Порядок та обсяг таких заходів регламентуються відповідними нормативно-правовими актами. Прикордонники поінформовані про ситуацію, яка набула розголосу в соціальних мережах, зокрема у Threads, та звернули увагу на публікації, що стосуються іноземного громадянина і його висловлювань щодо України та українців. Під час прибуття цієї особи до пункту пропуску щодо нього здійсненюються всі передбачені законом заходи прикордонного контролю. Рішення ухвалюватимуться виключно у правовому полі», – повідомив прессекретар Державної прикордонної служби України, полковник Андрій Демченко.

Прикордонна служба в курсі ситуації, СБУ вже теж в курсі, коментарі офіційні дуже, але ми всі ж знаємо, що мудака в Україну не запустять.

А ось і мемчики збуджених українців.

Зараз італійцю Рокко на КПП «Чоп-Захонь» оформлюють картку відмови у вʼїзді в Україну і заборону в нашу державу на кілька років, – повідомив Глагола.