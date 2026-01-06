За 2025 рік ГУ Держпродспоживслужби в Миколаївській області здійснено комплекс заходів, спрямованих на забезпечення державної дисципліни цін. Основний акцент було зроблено на соціально значущих ринках: комунальних послугах та оптовій, роздрібній торгівлі лікарськими засобами.

Як повідомили в ГУ Держпродспоживслужбі в Миколаївській області, усього за рік проведено 231 позаплановий контрольний захід: 220 заходів— за прямими зверненнями фізичних осіб; 9— за дорученням Прем’єр-міністра України; 2— за зверненнями органів місцевого самоврядування та приписів.

За галузевим спрямуванням більшість перевірок стосувалася теплопостачання (161) та фармацевтичного ринку (68).

У 173 випадках (75% від усіх перевірок) встановлено порушення у сфері ціноутворення. Найбільш критична ситуація зафіксована у сфері ЖКГ (160 випадків щодо тарифів на теплопостачання).

За результатами роботи було видано 104 приписи щодо усунення порушень, винесено 125 рішень про застосування адміністративно-господарських санкцій на загальну суму 561,3 тис. грн., на посадових осіб накладено 10 адміністративних штрафів.

Головним результатом контрольних заходів є реальне повернення грошей людям. Згідно з виданими приписами та рішеннями, споживачам вже фактично повернуто 177,1 тис грн .

Окремим вагомим досягненням стали багаточисельні перевірки підприємства з теплопостачання у травні-липні 2025 року. Фахівці виявили маніпуляції з тарифами для населення: підприємство одночасно застосовувало різні типи тарифів та завищувало вартість послуг на загальнобудинкові потреби (нараховували 1 999,08 грн/Гкал замість встановлених 1 129,33 грн/Гкал). В липні всім своїм споживачам категорії «населення» підприємством здійснено масштабний перерахунок вартості послуги з теплопостачання шляхом зменшення нарахувань на певні суми. Загальна сума коштів, повернутих населенню шляхом зменшення нарахувань, склала понад 53 млн грн.

Окрім перевірок, було розглянуто 247 звернень громадян. Найбільше питань (194) стосувалося житлово-комунальних послуг, ще 52 звернення стосувалися вартості ліків. Усім заявникам надано вичерпні роз’яснення щодо їхніх прав та алгоритмів захисту інтересів у сфері ціноутворення.

Робота з моніторингу цін триває та залишається пріоритетом для забезпечення соціальної справедливості в регіоні.

Шановні громадяни, якщо у вас виникають сумніви в правильності розрахунків цін/тарифів та їх застосуванні, пропонуємо звертатися до Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області зручним для вас способом:

за адресою: пр-т Центральний, 288, м. Миколаїв, 54003 (нарочно або поштовим відправленням)

на електронну пошту (скановану копію або фотокопію звернення);

e-mail: dpssmykolayiv@dpssmk.gov.ua;

заповнити електронну форму для надсилання звернень громадян, яка доступна на сайті Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області: https://dpssmk.gov.ua/elektronne-zvernennia-hromadian/

Головним управлінням Держпродспоживслужби в Миколаївській області задля недопущення перевищення регульованих цін/тарифів буде вжито усіх вичерпних заходів.

