На заході Японії у вівторок, 6 січня, виник землетрус магнітудою 6,2. Про постраждалих не повідомляється, проте через відключення електроенергії зупинилися швидкісні поїзди.

Про це повідомило Метеорологічне агентство Японії, пише Суспільне.

Землетрус сколихнув префектури Сімане та Тотторі. О 10:18 ранку він вразив східну частину Сімане, його магнітуда тоді становила 5 балів за японською шкалою сейсмічної інтенсивності, яка загалом складається з 7 балів. Пізніше, о 10:28 ранку, відбулися повторні поштовхи магнітудою 5,1, а о 10:37 ранку — магнітудою 5,4.

За даними Японської метеорологічної служби, перше землетрус сталося на глибині 10 кілометрів.

Проте цунамі після цього землетрусу не очікується.

Kyodo News із посиланням на оператора Chugoku Electric Power Co. пише, що на атомній електростанції в префектурі Сімане жодних відхилень від норми не зафіксовано.

Проте після перших поштовхів рух швидкісних поїздів у західній Японії було зупинено через відключення електроенергії, повідомляє японський залізничний оператор JR West.

Попередній землетрус у країні спостерігався 8 грудня на північному сході. Його магнітуда становила 7,6. У трьох префектурах оголосили попередження про загрозу цунамі.

На почату 2024 року в центральній японській префектурі Ісікава внаслідок серії землетрусів магнітудою до 7,6 бала загинули 78 людей.