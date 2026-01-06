Від початку року територіальні води Венесуели покинули близько десятка підсанкційних танкерів з нафтою. Про це у понеділок, 5 січня, повідомило агентство Reuters, зазначаючи, що це очевидно свідчить про порушення американської блокади експорту, пише Кореспондент.

Зазначається, що усі танкери йшли в режимі “dark mode”, тобто із вимкненими транспондерами.

Усі ідентифіковані судна перебувають під санкціями, і більшість із них – це супертанкери, які зазвичай доставляють венесуельську нафту до Китаю, повідомили TankerTrackers.com та випливає з шипінгових документів держкомпанії PDVSA.

Представники Білого дому, Держдепартаменту США, PDVSA та міністерства нафти Венесуели не відповіли на запити Reuters про коментар поза робочим часом уранці в понеділок.

Окрема група менших суден, що також перебувають під санкціями, покинула країну після розвантаження імпортних вантажів або завершення внутрішніх рейсів.

Щонайменше чотири з танкерів, що вийшли з венесуельських вод у суботу, використали маршрут на північ від острова Маргарита, попередньо коротко зупинившись поблизу морського кордону країни, повідомили в TankerTrackers.com після ідентифікації суден за супутниковими знімками.

Джерело, знайоме з документами на вихід із порту, розповіло Reuters, що венесуельська влада надала дозвіл щонайменше чотирьом супертанкерам вийти в море в режимі “dark mode”.

Поки що незрозуміло, чи ці виходи відбулися всупереч американській блокаді. Хоча Трамп і заявив, що нафтове ембарго не скасоване, він додав, що найбільші покупці Венесуели, включно з Китаєм, і далі отримуватимуть нафту.

PDVSA за час дії блокади, що розпочалася минулого місяця, накопичила значні обсяги нафти у плавучих сховищах, що фактично паралізувало експорт країни.