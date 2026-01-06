Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.01.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 213 460 (+940) осіб
танків – 11 512 (+5) од.
бойових броньованих машин – 23 863 (+6) од.
артилерійських систем – 35 831 (+46) од.
РСЗВ – 1 593 (+1) од.
засоби ППО – 1 269 (+1) од.
літаків – 434 (+0) од.
гелікоптерів – 347 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 101 443 (+879) од.
крилаті ракети – 4 137 (+0) од.
кораблі / катери – 28 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 73 102 (+157) од.
спеціальна техніка – 4 036 (+0) од.
Дані уточнюються.