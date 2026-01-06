Уряд Швейцарії ухвалив рішення негайно заморозити всі активи на території країни, що належать Ніколасу Мадуро та його близьким соратникам. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

За розпорядженням Федеральної ради Швейцарії, під обмеження потрапили 37 осіб. Заморожування коштів діятиме протягом чотирьох років і має на меті запобігти виведенню потенційно незаконно здобутих активів за межі країни в умовах нестабільної ситуації у Венесуелі. Ці заходи доповнюють санкційний пакет, запроваджений Берном ще у 2018 році.

Водночас уряд уточнив, що санкції не стосуються діючих членів венесуельського уряду. Швейцарія також висловила готовність повернути будь-які кошти, визнані незаконними, на користь народу Венесуели у майбутньому.

Офіційний Берн назвав поточну ситуацію у Венесуелі “нестабільною” та закликав усі сторони до стриманості та деескалації. Міністерство закордонних справ запропонувало свої посередницькі послуги для мирного врегулювання кризи.

Федеральна рада хоче гарантувати, що будь-які незаконно набуті активи не можуть бути виведені за межі Швейцарії в нинішній ситуації – йдеться в офіційному повідомленні уряду.