В Україні 5 січня сформується доволі контрастна синоптична картина: частина регіонів опиниться під впливом потужного антициклону, тоді як інші — відчують дію південного циклону з опадами.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Цікава синоптична ситуація в Європі.

На карті видно, як тягнеться смуга високого атмосферного тиску, а, отже, переважно сухої погоди, від Португалії, Іспанії через Німеччину, Польщу до України.

Проте північніше та південніше “гуляють” циклони з атмосферними фронтами, в зоні яких спостерігаються та очікуються сніг чи дощ, залежно від температури повітря (рожеве – сніг, синє – дощ).

Тому й в Україні 5-го січня більшість областей заходу та півночі потраплять до потужної області високого атмосферного тиску, буде без опадів.

А решту території України зачепить своїм впливом південний циклон, тому в південній частині завтра буде переважно дощ, у центральних областях, на Донеччині та Луганщині, у Чернівецькій області та в навколокарпатському районі очікується сніг та мокрий сніг.

Температура повітря впродовж дня понеділка коливатиметься в межах -1-6 градусів, у центральних областях від 4 морозу до 1 тепла, у південній частині +3+7, на півдні Криму до +10 градусів.

У Києві 5-го січня буде переважно без опадів (сніг із циклоном підійде до столиці вже 6-го січня), на дорогах ожеледиця, найближчої ночі -8 градусів, завтра протягом дня очікується -4 градуси.

Тиждень передбачається синоптично неоднорідним, будемо щодня оглядати погоду.

За попередніми прогнозами в кінці найближчого тижня ймовірне сильне похолодання. Але короткочасне)

Уточнення – за мною.

Сьогодні – Голодна кутя, запарюємо пшеницю, тремо мак, а 6-го січня – Водохреще, погода буде з невеликими коливаннями градусів, з періодичним снігом, – попередила синоптикиня.