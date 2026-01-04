Український військовослужбовець, який веде канал “Ревізор рекомендує” у TikTok, опублікував відеоогляд сухпайка польської армії та чесно поділився своїми враженнями.

В наборі є три пачки крекерів, солоні та солодкі. Чоловік зазначив, що вони м’які та смачні, а головним виділив те, що їх багато. На його думку, це особливо важливо на позиціях. Також у пайку є кава, чай і гарячий шоколад.

У комплектацію входить виделка, ніж, ложка, засіб для розігріву їжі в польових умовах.

Першою основною стравою стало чилі з рисом, квасолею та яловичиною. Навіть без розігріву страва виявилася смачною, а м’ясо справжнім. Цю позицію автор оцінив у 9 із 10.

А от спагеті болоньєзе з соусом розчарували. За словами військового, макарони злиплися, смак був невиразним, а сиру він зовсім не відчув. Страву врятувало тільки м’ясо, але загальна оцінка була 2 з 10.

Серед десертів були злаковий батончик, арахісова паста, джем із гуайави та персиковий джем. Батончик виявився дуже твердим, але смачним, а десерти добре поєднувалися з крекерами.