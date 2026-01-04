Папа Лев XIV закликав гарантувати Венесуелі суверенітет і пошану до загальнолюдських і громадянських прав.

Про це повідомляє Vatican News.

Промовляючи з вікна Апостольського палацу після того, як уділив присутнім своє Апостольське благословення, Святіший Отець, насамперед, скерував думку до постраждалих від трагедії, яка в новорічну ніч сталася у швейцарських Альпах, де пожежа в барі забрала десятки життів. «Прагну ще раз засвідчити свою близькість з тими, хто переживає біль через трагедію, що сталася в Кран-Монтані в Швейцарії. Запевняю у молитві за загиблих молодих людей, за поранених та їхніх рідних», – сказав він.

Глава Католицької Церкви також зазначив, що із занепокоєнням слідкує за розвитком ситуації у Венесуелі. «Благо дорогого венесуельського народу повинно переважати над усіма іншими міркуваннями і спонукати подолати насильство та ступити на стежки справедливості і миру, гарантуючи суверенітет країни, забезпечуючи верховенство права, закріплене в Конституції, поважаючи права людини і громадянські права кожного та всіх і працюючи над спільним будуванням спокійного майбутнього співпраці, стабільності та злагоди, з особливою увагою до найбідніших, які страждають через складну економічну ситуацію», – сказав Лев XIV, запевняючи в своїй молитві в цьому намірі та закликаючи всіх до молитви, ввіряючи її заступництву Пресвятої Богородиці та венесуельських святих.

