Загалом від початку цієї доби відбулося 120 бойових зіткнень.

Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ станом на 22:00 31.12.2025, передає Інше ТВ.

Загарбники завдали 46 авіаційних ударів, скинувши 94 керовані авіабомби. Крім цього, росіяни залучили для ураження 4659 дронів-камікадзе та здійснили 2635 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби ворог здійснив 69 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, у тому числі два з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог п’ять разів атакував позиції українських захисників поблизу населеного пункту Вовчанськ та у бік Обухівки і Довгенького.

На Куп’янському напрямку ворожі підрозділи здійснили шість штурмових дій, намагаючись прорватися на позиції наших оборонців у бік Новоплатонівки, Богуславки, Курилівки та Глушківки. Три боєзіткнення тривають дотепер.

На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники десять разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Новоселівка, Зарічне та у бік населених пунктів Ставки й Дробишеве. Наразі українські захисники відбивають одну атаку противника.

На Слов’янському напрямку наші воїни відбили атаку ворога в районі Серебрянки.

На Краматорському напрямку наступальних дій противника не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку росіяни 16 разів атакували позиції Сил оборони. Зусилля наступу окупанти сконцентрували у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка, Торське, Русин Яр та у бік Софіївки, Іванопілля.

Від початку доби на Покровському напрямку російські підрозділи 27 разів намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Мирноград, Покровськ, Удачне, Котлине, Молодецьке, Яблунівка, Філія та у бік населених пунктів Новопавлівка, Кучерів Яр, Білицьке, Новопідгородне, Нове Шахове, Родинське. Чотири боєзіткнення тривають дотепер.

Сили оборони стримують ворожі штурми, противник зазнає значних втрат — сьогодні на цьому напрямку знешкоджено 84 окупанти, з яких 53 — безповоротно. Наші захисники знищили 15 одиниць автомобільного транспорту, 26 безпілотних літальних апаратів, сім одиниць спеціальної техніки, два квадроцикли, також уразили одну артилерійську систему, три одиниці автомобільної техніки, один квадроцикл, дві одиниці спеціальної техніки, два пункти управління БпЛА та дванадцять укриттів для особового складу ворога.

На Олександрівському напрямку українські підрозділи зупинили 14 ворожих атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Злагода, Рибне, Зелений Гай та у бік населених пунктів Андріївка-Клевцове, Привілля. Ворог завдав авіаудару по селу Андріївка-Клевцове.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили 14 спроб ворога просунутися уперед в районах Гуляйполя, Солодкого та Білогір’я. Ще одне боєзіткнення триває. Авіаудару зазнала Верхня Терса.

На Оріхівському напрямку на даний час боєзіткнень не зафіксовано. Ворог завдав авіаудару по місту Оріхів.

На Придніпровському напрямку з початку доби ворог наступальних дій не проводив, проте вдарив керованими авіабомбами по населеному пункту Михайлівка.

