Ворог продовжує тероризувати Одесу, цієї ночі рашисти цілили по цивільній інфраструктурі та житловій забудові. У двох районах міста зафіксовано влучання в багатоповерхівки. В одному з будинків загорілися квартири. Є постраждалі, зокрема діти. Усім їм надають необхідну допомогу.

На місцях працюють усі профільні служби. Триває обстеження пошкоджених будинків.

Серед постраждалих є діти: немовля, 7 місяців – стан середньої тяжкості; хлопець, 14 років – стан середній; дівчинка, 8 років – стан середньої тяжкості. Крім того, 42-річний чоловік перебуває у важкому стані.

Усі постраждалі госпіталізовані.

Під ударом був і термінал “Нової пошти”.