У грудні 2025 року Україна активізувала удари по енергетичній інфраструктурі Росії, завдавши найбільшої шкоди з початку повномасштабного вторгнення. Про це пише Кореспондент.

За даними видання, кількість атак на російські об’єкти цього місяця сягнула щонайменше 24. Ціллю стали нафтопереробні заводи, танкери, морські об’єкти та ключова трубопровідна інфраструктура.

Такі дії посилили тиск на російський експорт, який уже зазнає негативного впливу санкцій. Хоча обсяги постачання нафти зберігаються, доходи від цієї галузі скорочуються. У 2025 році прибутки від експорту нафти й газу, за прогнозами, знизяться до рекордного мінімуму, становлячи лише 23% бюджетних надходжень Росії, пише видання.