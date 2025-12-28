У віці 91 року померла відома французька акторка та ікона світового кінематографа Бріжіт Бардо. Про причини її смерті ще не повідомляли.

Про це інформує УНІАН.

Першою про те, що акторка пішла з життя, написала Le Figaro. Нагадаємо, протягом цього року у мережі неодноразово з’являлися повідомлення про її госпіталізацію та хірургічне втручання. На початку зими опублікували звернення, в якому Бардо закликала шанувальників не хвилюватися.

Бріжіт Анн-Марі Бардо народилася 28 вересня 1934 року в Парижі у заможній родині. У дитинстві займалася класичним балетом і планувала професійну танцювальну кар’єру, однак травма та проблеми зі здоров’ям змінили її плани.

У модельний бізнес Бардо потрапила ще підлітком – у 15 років вона з’явилася на обкладинці журналу Elle, що відкрило їй шлях у кіно. Дебютувала на екрані на початку 1950-х, а світову славу здобула після виходу фільму “І Бог створив жінку” (1956) режисера Роже Вадима. Ця роль зробила її однією з найвідоміших акторок Європи. Іншими найвизначнішими її фільмами вважаються драми “Істина” і “Зневага”.

Упродовж кар’єри Бріжіт Бардо знялася у понад 40 фільмах, співпрацюючи з провідними режисерами свого часу та граючи поруч із найвідомішими акторами французького і світового кіно.Паралельно вона займалася музикою і записувала пісні, зокрема у співпраці із Сержем Генсбуром, які згодом стали культовими.

Особисте життя Бардо постійно перебувало в центрі уваги преси. Вона була одружена чотири рази, а її романи з відомими митцями та аристократами активно обговорювалися в медіа.

У 1973 році, у віці 38 років, Бріжіт Бардо несподівано для багатьох завершила акторську кар’єру, свідомо відмовившись від кіно та публічного життя. Після цього вона повністю присвятила себе захисту тварин, заснувавши Фонд Бріжіт Бардо, який став однією з найвідоміших зоозахисних організацій у Франції та за її межами. У подальші десятиліття Бардо жила усамітнено на півдні Франції, рідко з’являючись на публіці.

Як повідомляло Інше ТВ, Помер британський рок-співак Кріс Рі – згадаймо 5 його найпопулярніших пісень (ВІДЕО)