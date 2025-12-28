Розраховувати на яскраві полярні сяйва або сильні магнітні бурі безпосередньо в новорічну ніч не варто через специфічне розташування активних зон на диску Сонця, розповідає 24 Канал з посиланням на Американський Центр Прогнозування Космічної Погоди NOAA.

Рано-вранці 27 грудня 2025 року прилади зареєстрували сонячний спалах класу M5.1. Його потужність сягнула приблизно 50 % від порогу, після якого починається найвищий клас інтенсивності X.

Пік випромінювання астрономи зафіксували о 04:50 за київським часом. Цей інцидент визнано найсильнішим сонячним виверженням з 8 грудня, коли відбувся спалах класу X1.1.

Згідно з даними NOAA, причиною активності стала та сама група плям, що спричинила спалах на початку місяця. Тоді ця область знаходилася на західному краї сонячного диска, після чого перемістилася на зворотний бік зірки.

За цей період Сонце здійснило приблизно дві третини оберту навколо своєї осі, і тепер центр активності знову з’явився на видимій із Землі стороні, але вже на східному краї.

Науковці прогнозують, що пік спалахової активності може припасти саме на період новорічних свят, оскільки активні області поступово виходять у зону прямої видимості. Проте шанси побачити полярне сяйво або відчути вплив серйозних магнітних бур саме на період нового року оцінюються як низькі.

Це пояснюється тим, що наразі джерела спалахів розташовані на значній відстані від прямої лінії “Сонце – Земля”, тому викиди частинок не спрямовані безпосередньо на нашу планету.