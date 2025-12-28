Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.12.25 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 204 510 (+1 200) осіб
танків – 11 469 (+5) од.
бойових броньованих машин – 23 831 (+8) од.
артилерійських систем – 35 557 (+15) од.
РСЗВ – 1 581 (+2) од.
засоби ППО – 1 264 (+0) од.
літаків – 434 (+0) од.
гелікоптерів – 347 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 96 227 (+688) од.
крилаті ракети – 4 136 (+29) од.
кораблі / катери – 28 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 71 778 (+166) од.
спеціальна техніка – 4 029 (+0) од.
Дані уточнюються.