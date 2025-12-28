Українські монітори повідомляють про удар по НПЗ в Сизрані.

Місцеві пишуть, що на Сизранському НПЗ удар припав по установці ЕЛОУ-АВТ-5, туди і їхали пожежники.

ЕЛОУ-АВТ-5 – це комплексна установка первинної переробки нафти на нафтопереробному заводі (НПЗ), що включає блок ЕЛОУ (електрознесолення та зневоднення) і секції АВТ (атмосферної та вакуумної перегонки), призначена для підготовки сирої нафти, її знесолення та поділу на різні соль масляні фракції та гудрон) перед подальшою глибокою переробкою.