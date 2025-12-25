Сьогодні, 25 грудня, підрозділи Повітряних Сил ЗС України завдали успішного удару крилатими ракетами повітряного базування Storm Shadow по Новошахтинському заводу нафтопродуктів у Ростовській області російської федерації.

Зафіксовано численні вибухи. Ціль уражено. Масштаби збитків уточнюються.

Як інформує Генштаб ЗСУ, Новошахтинський завод є одним із найбільших постачальників нафтопродуктів на півдні рф та безпосередньо залучений до забезпечення збройних сил російської федерації. Підприємство, зокрема, постачає окупаційній армії дизельне пальне та авіаційний гас.

Загальний обсяг резервуарів заводу становить понад 210 тисяч кубічних метрів.

Сили оборони України продовжують вживати необхідних заходів для підриву воєнно-економічного потенціалу російських загарбників та примушення російської федерації до припинення збройної агресії проти України.

Як повідомляло Інше ТВ, На Ростовщині в РФ горить НПЗ – було близько 10 вибухів (ВІДЕО)