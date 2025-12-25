7 826 – саме стільки церков Московського патріархату спокійно працюють в Україні, попри війну і закон, який мав би це припинити. На старті повномасштабної їх було 8 782. За майже 4 роки до ПЦУ перейшли лише 934 громади.

Про це повідомляє Опендатамедіа, передає Інше ТВ.

Найбільша концентрація церков із російським слідом на Дніпропетровщині – 522 церкви. Багато таких на Вінниччина (495) та на Закарпатті (487).

На Миколаївщині церков УПЦ МП – 189.

Початок повномасштабної війни мотивував розривати зв’язки з агресором, але запал теж вщухає: у 2023 було 386 переходів; у 2024 – 191; у 2025 – всього 157.

Закон про заборону церков зі зв’язками з РФ діє вже рік. Результат – аж два судові процеси. І обидва далекі від фіналу.

Тим часом лише 18 громад із майже 8 тисяч чесно визнають свій зв’язок з МП. Решта – або «не вказали», або «передумали», або «загубилися в реєстрах».

Як повідомляло Інше ТВ, у жовтні поліція і СБУ прийшли з обшуками до Почаївської лаври на Тернопільщині – прихильники УПЦ МП влаштували провокації (ВІДЕО)