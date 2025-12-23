Про це повідомив керівник парламентської фракції партії Слуга народу Давид Арахамія.

-Сьогодні, вперше за час повномасштабного вторгнення, постановою ЦВК було відновлено роботу «Державного реєстру виборців».

Це, фактично, відкриває шлях до поновлення взаємодії ЦВК з громадянами, органами влади в частині роботи з реєстром і як наслідок – його актуалізації.

Оновлення реєстру виборців — одна з базових умов проведення будь-яких виборів. Війна сильно вплинула на демографічні показники і це має бути відображено в реєстрі. Роботи в цьому напрямку предостатньо, – заявив Арахамія.

