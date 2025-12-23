США не будуть депортувати 38-річного Гуань Хеня — громадянина Китаю, який таємно знімав табори для утримання уйгурів. а потім утік зі своєї країни. Цьогоріч у серпні його затримала Імміграційна служба.

Про це пише Guardian

У 2020 році Гуань таємно знімав на відео ізолятори в Сіньцзяні, які, за словами активістів, використовувалися для ув’язнення до 1 мільйона представників етнічних меншин у регіоні, особливо уйгурів. Пекін заперечує звинувачення у порушеннях прав і стверджує, що проводить програми професійної підготовки, щоб допомогти місцевим жителям набути працевлаштованих навичок, одночасно викорінюючи радикальні думки.

Знаючи, що він не може оприлюднити відеозаписи, перебуваючи в Китаї, Гуань у 2021 році покинув материкову частину країни до Гонконгу, а потім полетів до Еквадору, який на той час не вимагав віз для громадян Китаю. Потім він вирушив на Багами, де купив невеликий надувний човен та підвісний мотор, перш ніж вирушити до Флориди, повідомляє неурядова організація «Права людини в Китаї».

За даними групи, після майже 23 годин у морі Гуань досяг узбережжя Флориди, а його відеозапис із місць утримання під вартою був опублікований на YouTube, що надало додаткові докази порушень прав у Сіньцзяні, повідомила правозахисна група.

Але Гуань незабаром був розкритий, а його родину, яка повернулася до Китаю, викликали органи державної безпеки, повідомила група.

Гуань попросив притулку та переїхав до невеликого містечка за межами Олбані, штат Нью-Йорк, де намагався жити спокійнішим життям, повідомила група, доки його не затримали агенти ICE у серпні.

Громадська підтримка Гуань, зокрема в Конгресі, зросла в останні тижні після того, як група Чжоу оприлюднила його справу. Перш ніж Гуань постав перед судом на початку цього місяця, законодавці США закликали надати йому безпечний притулок.

«Гуань Хен ризикував собою, документуючи концентраційні табори в Сіньцзяні, що є частиною геноциду КПК проти уйгурів», – заявила Комісія з прав людини імені Тома Лантоса в Конгресі на платформі соціальних мереж X, посилаючись на Комуністичну партію Китаю (КПК). «Зараз у Сполучених Штатах йому загрожує депортація до Китаю, де його, ймовірно, переслідуватимуть. Йому слід надати всі можливості залишитися в місці притулку».

Представник Раджа Крішнамурті з Іллінойсу, головний демократ у спеціальному комітеті Палати представників з питань КПК, написав листа міністру внутрішньої безпеки Крісті Ноем, закликаючи її звільнити Гуань та схвалити його прохання про надання притулку.

Крішнамурті написав, що США «несуть моральну відповідальність захищати жертв порушень прав людини в Сіньцзяні, а також сміливих людей, які йдуть на величезний особистий ризик, щоб викрити ці зловживання світові».