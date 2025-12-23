У Польщі у 2026 році почнуть будувати давно запланований мегааеропорт Port Polska, який влада країни позиціонує як ворота до Європи та один з найбільших транспортних вузлів у регіоні.

Як пише Euronews Travel, розташований між Варшавою та меншим містом Лодзь, новий транспортний вузол має відкритися у 2032 році. На його будівництво влада вже виділила 131 мільярд польських злотих (30 мільярдів євро).

Транспортний вузол сподівається приймати 40 мільйонів пасажирів щорічно. Це ставить його в один ряд з такими аеропортами, як лондонський Хітроу та Стамбул.

Проект отримав схвалення у 2017 році, але його прогрес був затьмарений корупційним скандалом, пов’язаним з попереднім урядом.

Нинішній прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, обраний у 2023 році, пообіцяв дати схемі «чистий старт». Раніше він заявив, що аеропорт «повністю революціонізує подорожі по країні та за її межами».

«Найбільший транспортний вузол у регіоні»

Порт Польска розглядається як ворота до Європи та один з найбільших транспортних вузлів у регіоні. Рейси будуть сполучати з основними міжнародними напрямками, а швидкісні залізничні перевезення пропонуватимуть мандрівникам варіант без перельотів, щоб дістатися до ключових міст, таких як Краків, Гданськ та Вроцлав.

Також буде система автомагістралей, що з’єднуватиме з рештою країни.

«Літаки з усього світу, 24/7; найбільший транспортний вузол у регіоні; найшвидша залізнична мережа в Європі – ось що ми будуємо», – сказав Туск минулого тижня.

Спочатку аеропорт називався «Центральний порт комунікацій» (ЦПК), але його пов’язували зі звинуваченнями в корупції. Згідно з повідомленнями, попередня правляча популістська партія продала приватній компанії 160 гектарів землі, ключової для будівництва транспортного вузла.

Як виглядатиме новий транспортний вузол?

Для будівництва було схвалено величезну ділянку землі площею 2585 гектарів. Аеропорт відкриється з двома паралельними злітно-посадковими смугами довжиною близько 4000 метрів. Третя та, можливо, четверта, як очікується, будуть додані пізніше.

Поруч із злітно-посадковими смугами будуть розташовані пасажирський термінал та залізнична станція.

Проектування транспортного вузла веде британська архітектурна студія Foster + Partners. Вони планують створити наземну пересадочну площу, «оживлену пишною зеленню та залиту природним світлом».

Цей простір об’єднає три основні види транспорту – повітряний, залізничний та автомобільний – і слугуватиме місцем для збору людей перед поїздкою або в очікуванні відвідувачів.