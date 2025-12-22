Благодійна кампанія “Смачно, бо на дрони!” офіційно завершена. Її результат — 100 SECRET BOXів із FPV-дронами, які вже вирушили на передову та підсилюють спецпідрозділ ГУР МО України “Шаманбат”, зокрема на Покровському напрямку.

Фінальна передача відбулася 20 грудня в Національному музеї історії України у Другій світовій війні. Саме цього дня розвідникам передали останню партію повністю готових до роботи комплектів із FPV-дронами. Попередні 50 BOXів військові отримали наприкінці листопада.

Таким чином благодійний збір, який Фонд “Сучасна Україна” запустив 7 вересня — у День воєнної розвідки України, — досяг своєї мети: усі 100 SECRET BOXів передані на фронт.

Фонд закуповував техніку в постійній координації з ГУР, тож передав саме те, що реально потрібне на фронті й не потребує жодних доопрацювань — повністю готові бойові одиниці. FPV-дрони на оптоволоконному управлінні — нині один із ключових запитів підрозділу “Шаманбат”. Оптоволоконний зв’язок забезпечує стабільне управління навіть в умовах потужної РЕБ: дрони не залежать від GPS чи радіочастот, мають до 25 хвилин тривалості польоту та розвивають швидкість до 90 км/год. Попередня партія цієї техніки вже довела свою ефективність на Покровському напрямку.

“Це не просто засоби знищення. Це маленький крок до нашої великої перемоги. Кожен боєць віддає найцінніше — життя. Тому все, що ви робите, насамперед для того, щоби зберегти життя. І це не просто матеріальна допомога. Це наша віра в те, що ми не самі в цій боротьбі”, — додав боєць спецпідрозділу ГУР МОУ “Шаман”.

За час кампанії до збору долучилося понад 170 ресторанів, кав’ярень, барів і бізнесів з різних сфер. Хтось додавав благодійну страву в меню, частину коштів з якої спрямовували на дрони, хтось перераховував відсоток від прибутку або робив разовий донат. Спільною була мета — зібрати якомога більше SECRET BOXів для розвідників. Вартість одного BOXу — 50 000 грн. Загальна сума зібраних у рамках кампанії коштів, трохи перевищила 5 млн грн.

Серед найактивніших учасників збору — FAMI.Rest зі Львівщини, які зібрали кошти більш ніж на 6 SECRET BOXів, та ресторан Lucky зі столиці — майже на 3 BOXи. По 2 BOXи передали “Ржавий Краб” з Одещини, “Красна Садиба” з Івано-Франківщини та Ресторація “Вулик” з Волині.

Понад 1 BOX зібрали ланч-кафе “Релакс”, кав’ярня “Ваніль”, “Веранда”, Pelicata, “Гамак”, ресторан “to be”, мережа вареничних “Балувана Галя”, “Грузинські традиції від Інги”, Limoncello, MOJO HALL, “Дядя pizza”, “Ситий-вкритий”, “Кловер”, “Їж смачно”, “Шнобель”, “МАМА-піца”, “Домашня редакція”, Rivoli City Club, “La Terrace”, “NEVAGOMIST” та “Галя Балувана”.

“Я хочу подякувати всім небайдужим, волонтерам, рестораторам і взагалі всім людям, які допомагають українському війську робити все для нашої перемоги. У часи, коли ворог веде свою геноциїдальну проти України, війну на знищення, кожен засіб дуже важливий, кожна людина — безцінна. Тому ми разом здобудемо нашу перемогу!”, — наголосив представник ГУР МО України Євгеній Єрін.

Керівник Фонду “Сучасна Україна” Володимир Гавриш підкреслив, що кампанія стала прикладом спільної відповідальності тилу: “Наша мета одна — вистояти, перемогти й жити під мирним українським небом. Так, сьогодні багато хто говорить про втому: від війни, обстрілів, блекаутів, тривожних новин і втрат. І це по-людськи зрозуміло. Але наша відповідальність — не падати духом, а працювати далі й бути поруч 24/7, допомагаючи там, де можемо. Бо на фронті щодня значно важче, ніж тут, у тилу. І ми не маємо права про це забувати”.

Спецпідрозділ “Шаманбат” був сформований у лютому 2022 року. Його бійці брали участь у звільненні острова Зміїний, боях за Гостомель, Бучу, Ірпінь і Київ, у боях за Бахмут, операціях на Херсонщині, рейдах на території РФ та інших складних операціях воєнної розвідки.

Кампанія “Смачно, бо на дрони!” тривала кілька місяців і офіційно завершилася 20 грудня — після того, як усі 100 SECRET BOXів були зібрані та передані на фронт. Протягом усього періоду кампанію супроводжував генеральний інформаційний партнер — медіа “Фокус”, а також низка інших надійних партнерів, які підтримали ініціативу та допомогли зробити її максимально ефективною. Завдяки цьому охоплення аудиторії кампанії склало понад 15 мільйонів мешканців України.