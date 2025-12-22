Сьогодні, 22 грудня, Україна отримала від Європейського Союзу 2,3 млрд євро шостого регулярного траншу за програмою Ukraine Facility.

Про це повідомила Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко, передає Інше ТВ.

«Це результат системної роботи Уряду. Для отримання коштів Україна виконала вісім реформаторських кроків для шостого траншу, а також один додатковий крок у межах четвертого. Загалом ми вже успішно реалізували понад 60 заходів Плану України — це підтвердження нашої відданості реформам та європейському курсу», – зазначила Юлія Свириденко.

Вона акцентувала на том, що від початку повномасштабної війни ЄС надав Україні 70,7 млрд євро фінансової підтримки. Із них 26,7 млрд євро — у межах Ukraine Facility, понад 10,6 млрд — у 2025 році, а загальний обсяг фінансової допомоги ЄС цього року вже перевищив 28,7 млрд євро.

«Ці кошти дозволяють державі підтримувати економіку, забезпечувати соціальну та макрофінансову стабільність в умовах війни. Ми вдячні Європейському Союзу та всім партнерам за послідовну підтримку України», – зауважила очільниця уряду.

