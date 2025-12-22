Міністерство юстиції США відновило в публічній базі фотографію Дональда Трампа, яку раніше вилучили з розсекречених архівів Джеффрі Епштейна. Чиновники пояснили, що знімок проходив перевірку на наявність на ньому ймовірних жертв сексуального злочинця. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Після перевірки було встановлено, що немає жодних доказів того, що на фотографії зображені будь-які жертви Епштейна, і її було опубліковано без будь-яких змін чи редагування – заявили у відомстві.

Заступник генпрокурора Тодд Бланш наголосив: “Це не має нічого спільного з президентом Трампом”.

За його словами, видалення було технічним кроком для захисту конфіденційності жінок на фото. Попри критику через цензуру та вилучення даних, у Мін’юсті запевняють, що діють виключно в інтересах безпеки потерпілих.