Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що нині на фронті перебуває 58 тисяч львів’ян, тож після завершення війни варто очікувати близько 100 тис. ветеранів. Про це мер повідомив під час години запитань на сесії міськради 18 грудня, пише Кореспондент.

“У нас 58 тисяч львів’ян сьогодні на фронті. Якщо порахувати тих, що повернулися, і тих, що ще підуть, очікуємо по закінченню війни 100 тисяч ветеранів. Вони потребуватимуть і реабілітації, і розуміння міста. Тому будуємо інфраструктуру”, – зауважив він.

Відповідаючи на запитання щодо планів розширення програми адаптивного спорту та реабілітаційних можливостей не лише на базі Першого ТМО, а й в інших районах міста, Садовий відповів, що сьогодні “подібно до львівської команди з ампфутболу, проходимо з командою з парахокею.

“Вони також лідирують в Україні, і ми, використовуючи позабюджетні кошти, вибудовуємо хокейну арену Гаківка. Десь на березень буде фінально зроблено великий об’єм роботи. По кожному виду спорту маємо вибудувати ветеранський клуб. Вони мають бути в різних районах Львова. Маємо напрацювання і по регбі, і по бадмінтону, і по стрільбі з лука, і по кінному спорту тощо”, – зазначив мер.

Також Садовий зауважив, що в планах міста – привести до ладу кілька футбольних полів на Сихові і взятися за стадіон Торпедо, який в проєкті ЛМР як центр для людей з інвалідністю.