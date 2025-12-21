Коли яблуко виростає розміром з кавунець, в життя садівника приходить азарт. Бо це вже не просто фрукт – це визнання тебе рекордсменом України, повідомила

Керівниця у Національний Реєстр Рекордів України Лана Вєтрова.

Виростив найбільше в Україні яблуко 63-річний киянин Юрій Кожем’якін. За фахом ветлікар, а за захопленням – садівник. Серед 10 трьохрічних яблунь, які Юрій висадив у своєму саду, був один «важковаговик» французької селекції – сорт «Джумбо Помм» (Jumbo Pomme). Цікаво, що на саджанці під час цвітіння спершу зав’язалося три плоди, але залишився лише один. Головний козир цього сорту – великі плоди.

-Юрію вдалося виростити не просто велетня, а яблуко-гіганта вагою 1кг 281г. Обхват плода – 50 см! Мабуть, якби цей вирощений ним яблукозавр упав, певно сейсмологи би зафіксували землетрус ))). Тож щоб гілка дерева витримала таку вагу, довелося використовувати підв’язки і з усіх боків ставити підпори.

Цей рекорд Юрій Кожем’якін присвятив своєму дідусю Василю Чередниченку та бабусі Тетяні Шуровій, які прищепили йому з дитинства любов до садівництва.

Рекорд «Найбільше в Україні яблуко» офіційно внесений до Національного Реєстру Рекордів в категорію «Жива природа».