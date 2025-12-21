У Сан-Франциско сталося масштабне відключення електроенергії, внаслідок якого 130 тисяч мешканців північної частини міста залишилися без електрики, пише ЛБ.

Мешканці міста писали в соціальних мережах про численні закриті ресторани та магазини, що незвично для цієї пори року перед різдвяними святами.

Сан-Франциско, відоме як осередок найбільших технологічних компаній США, зіткнулося з перебоями в роботі громадського транспорту та дорожнього руху внаслідок відключення електроенергії. Влада закликала людей залишатися вдома та не виходити на дороги.

Пізніше Департамент з надзвичайних ситуацій Сан-Франциско заявив, що електропостачання було частково відновлено, хоча близько 40 000 мешканців можуть залишитися без світла протягом ночі.

За словами пожежників, причиною деяких відключень електроенергії, ймовірно, стала пожежа на одній з підстанцій компанії.