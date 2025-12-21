Російський режим перетворив танкери “тіньового флоту” не тільки на інструмент обходу санкцій, але й на знаряддя для шпигунських місій. Російська розвідка використовує ці судна, щоб шпигувати за країнами Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Російські шпигуни таємно працюють на старих танкерах, які перевозять російську нафту в обхід санкцій. Це з’ясувала українська розвідка, помітивши, що деякі судна несподівано почали отримувати “додаткових членів екіпажу” незадовго до виходу з порту.

Морський “Вагнер”

На відміну від більшості реальних членів екіпажу таких танкерів, “додаткові члени екіпажу” – завжди росіяни. До “постачання” таких прикритих шпигунів причетна російська компанія Moran Security. Це установа, яка фактично є російським військовим підрядником, хоча за документами – “приватна охоронна фірма”, щось на кшталт морської версії ПВК “Вагнер”.

Moran Security Group заснували у 2009 році двоє росіян – Євгеній Сидоров та Вадим Гусєв. Вони ж пізніше створили “Слов’янський корпус”, який потім “еволюціонував” у ПВК “Вагнер”. Moran Security брала участь у “боротьбі з піратством” біля Сомалі та деяких інших операціях в інтересах РФ.

Вважається, що Moran Security дуже тісно пов’язана з російськими військовими та розвідкою. Зокрема її президент – підполковник ФСБ Росії, два топ-менеджери – колишні командири атомних підводних човнів, а компанія шукає, як персонал, офіцерів з досвідом бойових місій, причому перевагу віддає офіцерам спецпризначення та ГУ ГШ ЗС РФ (колишнє ГРУ, Головне розвідувальне управління).

До речі, компанія ще у 2024 році потрапила під санкції США через свої дії. Зараз Moran Security розміщує шпигунів під виглядом “охоронців” на борту танкерів “тіньового флоту”. За даними української розвідки, це почалося приблизно пів року тому.

Диверсанти та шпигуни

Олександр Стахневич зі Служби зовнішньої розвідки України сказав виданню, що окрім шпигування, “охоронці” наглядають за капітанами та членами екіпажу, щоб вони “не накоїли дурниць”. Одне з джерел в західній розвідці підтвердило цю інформацію.

“Присутність та діяльність росіян на борту цих кораблів викликають зростаюче занепокоєння у європейських служб безпеки, враховуючи кількість суден тіньового флоту, що плавають поблизу узбережжя континенту, та потенціал для шпигунства”, – зазначає видання.

При цьому представники безпекових служб країн Європеського Союзу вважають, що ці “охоронці” – черговий інструмент в арсеналі методів гібридної війни, яку практикує російський режим. Співрозмовники в українській розвідці підтвердили причетність “охоронців” з Moran Security до диверсій та фотографування європейських військових об’єктів.

“Наявність приватних збройних груп на борту суден тіньового флоту – це класичне правдоподібне заперечення… Кожен, хто має хоч якесь уявлення, знає, що ці хлопці отримують накази від російської держави, але це важко довести”, – пояснив виданню Якоб Каарсбо, колишній співробітник данської розвідки.

Троянський “Боракай”

Одним з прикладів шпигунської діяльності росіян є танкер “Боракай”, судно “тіньового флоту”, яке перебуває під санкціями. У вересні цьього року танкер прийняв на борт двох “охоронців” з Moran Security в порту Приморськ в Балтійському морі.

Про цих двох росіян майже нічого не відомо: вони не були моряками, в екіпажі їх записали, як “техніків”. Проте українська розвідка провела ідентифікацію обох росіян, а західна розвідка надала підтвердження.

Один з росіян виявився експоліцейським, який раніше служив терористам з ПВК “Вагнер”. Щобільше, під час другого подібного рейсу “Боракая” на його борту було двоє інших росіян: як виявилося, один з них служив у полку спеціального призначення міністерства внутрішніх справ Росії, а інший мав зареєстровану адресу в міністерстві оборони Росії.

Велика загроза

Данські лоцмани підтвердили виданню, що доволі часто вони бачать на борту танкерів “тіньового флоту” росіян, які часто одягнені у камуфляжну уніформу російського флоту та дуже вороже налаштовані до європейських громадян.

“Я особисто бачив щонайменше два танкери тіньового флоту, екіпаж яких переважно складається з неросійських громадян, але раптом у цьому списку з’являється один чи два росіянина… На борту, здається, вони керують кораблем – мають більше влади, ніж навіть капітан”, – сказав виданню один з офіцерів данської державної лоцманської служби.

Аналогічну інформацію надає данська розвідка, державна лоцманська служба Данії – вже офіційно – та ВМС і берегова оборона Швеції. Шведські ВМС зафіксували танкери, оснащені нештатними радіощоглами.

22 вересня “невідомі дрони” пролетіли над Копенгагеном, спричинивши закриття аеропорту та тривогу. На той час поблизу Данії перебував “Боракай”. Дрони могли запускати звідти. Хоча французькі військові, які зупинили танкер кількома днями пізніше, не знайшли дронів та знаряддя для пусків на його борту, двох росіян в екіпажі піддали серйозним допитам, а капітана-китайця заарештували.

“Наше робоче припущення полягає в тому, що російські кораблі були причетні принаймні до деяких незрозумілих випадків з дронами поблизу європейського узбережжя”, – сказав виданню один з європейських офіцерів-розвідників.