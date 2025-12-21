Нагадаємо, ІншеТВ повідомляло, Що час сіяти на розсаду вже зараз. А перед посівом дуже корисно замочити насіння в бурштиновій кислоті.

Бурштинова кислота – відмінний природний стимулятор, який допомагає насінню дружно проростати та зміцнює майбутні рослини. Вона не замінює добрива, але покращує засвоєння поживних речовин та активізує ростові процеси, пише Моя дача.Сад і город.

Як використовувати янтарну кислоту для замочування насіння

Готують 0,2% розчин: розчиняють 2 г бурштинової кислоти у невеликій кількості теплої води, потім доводять об’єм до 1 літра.

Насіння поміщають у розчин на 12-14 годин (час залежить від культури).

Після обробки насіння злегка підсушують до сипучого стану та висівають.

Такий спосіб особливо добре працює зі старим або слабосхожим насінням, а також з культурами, які вимагають особливих умов для пробудження.