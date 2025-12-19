Кремль готує новий етап посилення контролю за мобільним зв’язком. Цього разу через обов’язкову реєстрацію мобільних телефонів у державній базі.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО, пише ЛБ.

“Мінцифри РФ планує запустити єдиний реєстр IMEI – унікальних номерів мобільних телефонів. Із 2027 року IMEI мають бути жорстко прив’язані до абонентських номерів, а з 2028-го до мережі зможуть підключатися лише ті пристрої, які внесені до державної бази”, – йдеться в повідомленні.

Фактично це означає, що SIM-картку буде неможливо використовувати в “необлікованому” телефоні.

Ініціативу подають як технічне регулювання ринку, але на практиці вона створює інфраструктуру тотального обліку мобільних пристроїв.

Така реєстрація в Росії стане обов’язковою та платною, а держава ще й отримає додаткове джерело доходів за рахунок громадян.

“У нинішній тоталітарній росії мобільний зв’язок перестає бути приватним сервісом і стає елементом державного нагляду. Під приводом “порядку” та “безпеки” влада посилює контроль над комунікаціями громадян, поступово рухаючись до моделі повної інформаційної ізоляції”, – додають у ЦПД.