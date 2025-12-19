У Миколаївській області вже створено два індустріальних парки, а планується створити ще два.

Про це йдеться у Програмі економічного і соціального розвитку Миколаївської області на 2026 рік, прийнятій на сесії Миколаївської облради 18 грудня 2026 року, передає Інше ТВ.

Як зазначається в Програмі, наразі на території Миколаївської області створено 2 індустріальних (промислових) парки (далі – ІП), що включені до Реєстру індустріальних (промислових) парків: ІП «SUNART» (на території Кривоозерської селищної територіальної громади Первомайського району) та ІП «Техно Парк Вознесенськ» (м. Вознесенськ та с. Бузьке Вознесенського району).

Індустріальний парк «SUNART» (земельна ділянка 11,1650 га). Можливі види діяльності: переробна промисловість (виробництво олії та тваринних жирів; виробництво іншої хімічної продукції; виробництво готових кормів для домашніх тварин), науково-технічна діяльність. У межах індустріального парку вже здійснюють діяльність два учасники.

Індустріальний парк «Техно Парк Вознесенськ» (земельна ділянка 19,1176 га). Можливі види діяльності: виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів; виробництво будівельних матеріалів; машинобудування; інші види переробної промисловості; науково-технічна діяльність та інше.

Разом з тим в області ведеться робота з реалізації проєктів зі створення низки нових індустріальних (промислових) парків. Зокрема, в м. Миколаєві вживаються заходи з реалізації двох незалежних проєктів зі створення індустріальних парків.

Можливі види діяльності: розміщення підприємств з первинної та вторинної переробки агросировини й виробництва продуктів харчування та широкого вжитку; виробництво будівельних матеріалів та меблів; виробництво готових металевих виробів та металообробки, а також розміщення супутніх виробництв, сервісів та послуг для підприємств, що вже знаходяться на території індустріального парку, включно з веденням науково-технічної діяльності.

