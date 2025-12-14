Сьогодні, 14 грудня, почав діяти новий графік руху пасажирських поїздів. У ньому — низка зручних маршрутів, які дозволяють усього з однією комфортною пересадкою дістатися до віддалених країн Європи та зворотно.
Для цього Укрзалізниця збільшила кількість міжнародних маршрутів з 11 до 17.
Зокрема, з Харкова, Полтави, Києва та Львова тепер зручно доїхати до Праги, Відня, Зальцбурга та Мюнхена, а для мешканців Запоріжжя та Дніпра відкрилися додаткові маршрути до країн Західної Європи.
Сполучаємо Слобожанщину з Європою
Поїзд №63/64 «Оберіг» Харків — Київ — Перемишль
Поїзд №63/64 «Оберіг» став ключовим маршрутом для подорожей зі сходу України до країн ЄС. У Перемишлі він стикується з низкою європейських поїздів, що прямують до Німеччини, Австрії та Чехії.
Пересадка на Мюнхен
Щоденно поїзд відправляється з Харкова о 23:50, з Києва о 08:05, зі Львова о 14:49 та прибуває до Перемишля о 16:59.
Вже за годину, о 17:54, з Перемишля відправляється поїзд EN 417 / EC 40417 на Мюнхен (прибуття о 10:24).
Поїзд також зупиняється у:
Зальцбурзі — о 08:30
Відні — о 05:25
Празі — о 07:46
На всьому маршруті до/з Перемишля доступні спальні вагони.
Зворотно поїзд вирушає з Мюнхена о 18:35, прибуває до Перемишля о 10:10, після чого пасажири можуть продовжити подорож поїздом №63/64 до Львова, Києва та Харкова.
Пересадка на Берлін
Також у Перемишлі з поїзда №63/64 «Оберіг» доступна пересадка на поїзд EC 430, який відправляється о 18:54 та прибуває до Берліна о 06:12.
Цей рейс має групи вагонів до Щецина та Свиноуйсьця через Краків, Вроцлав та Познань.
Зворотно поїзд EC 431 вирушає з Берліна о 20:42, прибуває до Перемишля о 09:14, звідки поїздом №63/64 можна повернутися до Києва та Харкова.
Харків — Хелм
Крім того, щоденно курсує поїзд №93/94 Харків — Київ — Хелм:
відправлення з Харкова — 16:56
з Києва — 23:57
прибуття до Хелма — 10:47
Маршрут зручний для подальших подорожей Польщею та Європою.
Сполучаємо Придніпров’я із Західною Європою
Поїзд №31/32 Запоріжжя — Дніпро — Перемишль
Поїзд відправляється із Запоріжжя о 14:14, з Дніпра о 16:30 та прибуває до Перемишля о 08:30.
Далі — пересадка на поїзд EC58 GALICJA, який відправляється о 09:09 та прибуває до Берліна о 19:11.
Рейси до/з Берліна виконує PKP InterCity
Зворотно поїзд вирушає з Берліна о 08:52, прибуває до Перемишля о 18:45, далі — до Дніпра (12:12) та Запоріжжя (14:44).
Поїзд №119 Дніпро — Київ — Хелм
Ще один зручний варіант для подорожей до Варшави та Берліна.
Поїзд відправляється з Дніпра о 22:55, з Києва о 07:51 та прибуває до Хелма о 17:52.
Далі — пересадка на поїзд IC 440, який прямує через Варшаву (прибуття о 21:11) та прибуває до Берліна о 06:15.
Зворотно поїзд вирушає з Берліна о 20:42, прибуває до Хелма о 09:26, далі — до Києва (21:15) та Дніпра (06:15).
Рейси від Хелма до Берліна та у зворотному напрямку виконує PKP InterCity.