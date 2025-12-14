Сьогодні, 14 грудня, почав діяти новий графік руху пасажирських поїздів. У ньому — низка зручних маршрутів, які дозволяють усього з однією комфортною пересадкою дістатися до віддалених країн Європи та зворотно.

Для цього Укрзалізниця збільшила кількість міжнародних маршрутів з 11 до 17.

Зокрема, з Харкова, Полтави, Києва та Львова тепер зручно доїхати до Праги, Відня, Зальцбурга та Мюнхена, а для мешканців Запоріжжя та Дніпра відкрилися додаткові маршрути до країн Західної Європи.

Сполучаємо Слобожанщину з Європою

Поїзд №63/64 «Оберіг» Харків — Київ — Перемишль

Поїзд №63/64 «Оберіг» став ключовим маршрутом для подорожей зі сходу України до країн ЄС. У Перемишлі він стикується з низкою європейських поїздів, що прямують до Німеччини, Австрії та Чехії.

Пересадка на Мюнхен

Щоденно поїзд відправляється з Харкова о 23:50, з Києва о 08:05, зі Львова о 14:49 та прибуває до Перемишля о 16:59.

Вже за годину, о 17:54, з Перемишля відправляється поїзд EN 417 / EC 40417 на Мюнхен (прибуття о 10:24).

Поїзд також зупиняється у:

Зальцбурзі — о 08:30

Відні — о 05:25

Празі — о 07:46

На всьому маршруті до/з Перемишля доступні спальні вагони.

Зворотно поїзд вирушає з Мюнхена о 18:35, прибуває до Перемишля о 10:10, після чого пасажири можуть продовжити подорож поїздом №63/64 до Львова, Києва та Харкова.

Пересадка на Берлін

Також у Перемишлі з поїзда №63/64 «Оберіг» доступна пересадка на поїзд EC 430, який відправляється о 18:54 та прибуває до Берліна о 06:12.

Цей рейс має групи вагонів до Щецина та Свиноуйсьця через Краків, Вроцлав та Познань.

Зворотно поїзд EC 431 вирушає з Берліна о 20:42, прибуває до Перемишля о 09:14, звідки поїздом №63/64 можна повернутися до Києва та Харкова.

Харків — Хелм

Крім того, щоденно курсує поїзд №93/94 Харків — Київ — Хелм:

відправлення з Харкова — 16:56

з Києва — 23:57

прибуття до Хелма — 10:47

Маршрут зручний для подальших подорожей Польщею та Європою.

Сполучаємо Придніпров’я із Західною Європою

Поїзд №31/32 Запоріжжя — Дніпро — Перемишль

Поїзд відправляється із Запоріжжя о 14:14, з Дніпра о 16:30 та прибуває до Перемишля о 08:30.

Далі — пересадка на поїзд EC58 GALICJA, який відправляється о 09:09 та прибуває до Берліна о 19:11.

Рейси до/з Берліна виконує PKP InterCity

Зворотно поїзд вирушає з Берліна о 08:52, прибуває до Перемишля о 18:45, далі — до Дніпра (12:12) та Запоріжжя (14:44).

Поїзд №119 Дніпро — Київ — Хелм

Ще один зручний варіант для подорожей до Варшави та Берліна.

Поїзд відправляється з Дніпра о 22:55, з Києва о 07:51 та прибуває до Хелма о 17:52.

Далі — пересадка на поїзд IC 440, який прямує через Варшаву (прибуття о 21:11) та прибуває до Берліна о 06:15.

Зворотно поїзд вирушає з Берліна о 20:42, прибуває до Хелма о 09:26, далі — до Києва (21:15) та Дніпра (06:15).

Рейси від Хелма до Берліна та у зворотному напрямку виконує PKP InterCity.