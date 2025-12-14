<!-- wp:paragraph -->\n<p>\u0417\u0443\u0441\u0442\u0440\u0456\u0447 \u0417\u0435\u043b\u0435\u043d\u0441\u044c\u043a\u043e\u0433\u043e \u0442\u0430 \u0430\u043c\u0435\u0440\u0438\u043a\u0430\u043d\u0441\u044c\u043a\u0438\u0445 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a\u0456\u0432 \u0412\u0456\u0442\u043a\u043e\u0444\u0444\u0430 \u0456 \u041a\u0443\u0448\u043d\u0435\u0440\u0430 \u0440\u043e\u0437\u043f\u043e\u0447\u0430\u043b\u0430\u0441\u044f.<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:image {"id":967347,"sizeSlug":"large","linkDestination":"none"} -->\n<figure class="wp-block-image size-large"><img src="https:\/\/inshe.tv\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/1-304-1024x682.jpg" alt="" class="wp-image-967347"\/><\/figure>\n<!-- \/wp:image -->\n\n<!-- wp:image {"id":967348,"sizeSlug":"large","linkDestination":"none"} -->\n<figure class="wp-block-image size-large"><img src="https:\/\/inshe.tv\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/2-104-1024x682.jpg" alt="" class="wp-image-967348"\/><\/figure>\n<!-- \/wp:image -->\n\n<!-- wp:image {"id":967349,"sizeSlug":"large","linkDestination":"none"} -->\n<figure class="wp-block-image size-large"><img src="https:\/\/inshe.tv\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/3-77-1024x682.jpg" alt="" class="wp-image-967349"\/><\/figure>\n<!-- \/wp:image -->\n\n<!-- wp:image {"id":967350,"sizeSlug":"large","linkDestination":"none"} -->\n<figure class="wp-block-image size-large"><img src="https:\/\/inshe.tv\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/4-58-1024x682.jpg" alt="" class="wp-image-967350"\/><\/figure>\n<!-- \/wp:image -->\n\n<!-- wp:image {"id":967351,"sizeSlug":"large","linkDestination":"none"} -->\n<figure class="wp-block-image size-large"><img src="https:\/\/inshe.tv\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/5-47-1024x682.jpg" alt="" class="wp-image-967351"\/><\/figure>\n<!-- \/wp:image -->\n\n<!-- wp:image {"id":967352,"sizeSlug":"large","linkDestination":"none"} -->\n<figure class="wp-block-image size-large"><img src="https:\/\/inshe.tv\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/7-27-1024x682.jpg" alt="" class="wp-image-967352"\/><\/figure>\n<!-- \/wp:image -->