Естонія розпочала встановлення перших бетонних бункерів вздовж свого південно-східного кордону з Росією в рамках Балтійської оборонної лінії, що стало ключовою віхою для тристороннього проекту зміцнення, незважаючи на затримки.

Про це пише Defense News.

Станом на цей тиждень сім бункерів очікували на встановлення, а естонські чиновники планують встановити 28 бункерів до кінця року, за словами Крісмара Розіна, прес-секретаря Естонського центру оборонних інвестицій. Початкова партія представляє перший етап мережі з 600 бункерів, призначеної для зміцнення східного флангу Європейського Союзу та НАТО.

В інтерв’ю Defense News Розін визнав, що терміни залишаються невизначеними. Бункери розгортаються в муніципалітеті Сетомаа та на південному сході Естонії, 27 з них розташовані на державній або муніципальній землі, а лише один – на приватній.

Розгортання відбувається на рік пізніше, ніж планувалося спочатку, після ускладнень із закупівлями, які змусили естонських чиновників змінити свій підхід. Початковий тендер на всі 600 бункерів отримав пропозиції, що перевищували встановлені законом обмеження вартості, оскільки будівельні компанії не могли точно оцінити проблеми з встановленням, не знаючи точних місць розташування, які представники оборони тримали в таємниці для операційної безпеки, сказав Розін.

«Оскільки ці компанії не знали… чи є там болотиста місцевість, чи є там якась лісова місцевість, як там доступ – вони запропонували дуже дорогі пропозиції», – пояснив Розін.

Естонські чиновники вирішили проблему, скоротивши пілотну програму до 28 бункерів та розкривши приблизне розташування учасникам торгів, щоб отримати реалістичні оцінки витрат, одночасно збираючи уроки впровадження перед більшою закупівлею. Решту 572 бункерів планується виставити на тендер до кінця року.

Станом на п’ятницю, 12 листопада, бункери «наразі розгортаються, але ще не повністю готові», – йдеться в електронному листі Естонського центру оборонних інвестицій.

Оболонка бункера встановлена ​​в Естонії поблизу кордону з Росією в грудні 2025 року. (Естонський центр оборонних інвестицій)

Бункери, кожен площею приблизно 35 квадратних метрів, розраховані на удари 152-мм артилерійських снарядів. Вони являють собою частину багатошарової оборонної системи, призначеної для зупинки можливого російського вторгнення. Розін сказав, що всі загородження з колючого дроту та зубів дракона були доставлені та зберігаються у заздалегідь розташованих місцях в очікуванні встановлення, якщо виникне потреба.

Окрім питань закупівель, проект стикається з труднощами координації, що вимагають схвалення від багатьох зацікавлених сторін, включаючи Естонські збройні сили, поліцію та прикордонну службу, муніципалітети та приватних землевласників – все це з дотриманням екологічних та безпекових норм мирного часу.

«Ми будуємо це в мирний час, а це означає, що ми повинні дотримуватися законів мирного часу», – сказав Розін, порівнюючи це зі сценаріями воєнного часу, коли військові інженери могли б робити такі речі, як копання протитанкових окопів, «швидко, ймовірно, протягом кількох годин».

Координація проекту з Прикордонною службою, вимоги до патрульних доріг та тактичні плани якої повинні відповідати розташуванню бункерів та протитанкових ровів Сил оборони, додала загальної складності.

Заплановані Естонією укріплення вздовж кордону з Росією. (Естонський центр оборонних інвестицій)

Наприклад, завершено лише 500 метрів запланованого 3,4-кілометрового випробувального протитанкового рову, а додаткове будівництво відкладено до отримання схвалення Прикордонною службою, через чию зону операцій проходитиме випробувальний ров, сказав Розін.

Незважаючи на невдачі, Естонія, за словами Розіна, випереджає Латвію та Литву у фізичному впровадженні. Усі три країни оголосили про скоординований проект Балтійської оборонної лінії, але реалізують свої національні частини незалежно один від одного, виходячи з різних оцінок місцевості та загроз, хоча вони співпрацюють у концепціях та обміні знаннями.

Бюджет Естонії на цей проект у розмірі 60 мільйонів євро (70 мільйонів доларів США) – з приблизно 30 мільйонами євро, витраченими на сьогодні – значно менший, ніж асигнування Литви та Латвії, що відображає коротшу довжину кордону Естонії та природні перешкоди, включаючи Чудське озеро та великі болота. Естонський проект не включає системи протиповітряної оборони та передові вогневі засоби, які впроваджують сусідні країни.

Естонська прикордонна служба вже розгорнула окрему систему виявлення «стіни дронів» вздовж ділянок кордону, яку часто плутають з проектом Балтійської оборонної лінії Збройних сил, але це окремий захід, сказав Розін.