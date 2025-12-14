Українські захисники знищили трубу, яку росіяни використовували для того, щоб потрапити у Куп’янськ на Харківщині.

Про це повідомив 429 окремий полк безпілотних систем «Ахіллес».

Там розповіли, що наприкінці квітня полк зайшов у смугу оборони Купʼянська. У процесі розвідки військові виявили «нетиповий, але критично важливий» канал логістики — трубу, яку росіяни використовували для інфільтрації особового складу на північну околицю Купʼянська.

«Це був безпечний шлях, який дозволяв ворогу накопичувати сили, обходячи вогневий контроль», — кажуть у полку.

Далі полк «Ахіллес» розпочав системну роботу зі знищення цього маршруту. Військові розповідають, що для ураження труби вони використали три тонни вибухівки. Згодом до операції зі знищення труби долучилися суміжні підрозділи Сил оборони України.

429 окремий полк безпілотних систем «Ахіллес» розповідає, що на напрямку російські війська вдавалися до тактики штурмів малими піхотними групами. Від квітня і до грудня у Купʼянську та на підходах силами 429 полку «Ахіллес» було «виведено зі строю» 1877 окупантів (998 — ліквідовано, 879 — поранено).

«Операція на Купʼянському напрямку триває — Сили безпілотних систем продовжують здійснювати повітряну підтримку піхотних та штурмових груп Сил оборони України та взяття під вогневий контроль противника», — додали у «Ахіллесі».