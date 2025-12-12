Транспортник Ан-26 та дві РЛС — “Примари” ГУР у Криму спалили чергові дороговартісні цілі московитів.

10-11 грудня 2025 року на території тимчасово окупованого Криму знову гуркотіло: загарбники готувались до зльоту на багатоцільовому військово-транспортному літаку Ан-26 і вже навіть запустили двигуни, проте здійснити незаконний політ екіпажу російських окупантів суворо заборонили майстри спецпідрозділу ГУР МО України “Примари” — вдарили філігранно у лівий турбогвинтовий.

У результаті чергового авіарейду в тимчасово окупований Крим “Примари” ГУР також успішно уразили дві дороговартісні радіолокаційні системи — РЛС 55Ж6М “нєбо-М” та заховану в купол РЛС 64Н6Е, яка слугувала “очима” ворожим комплексам С-300/С-400.