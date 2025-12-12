Завдяки сумлінності платників єдиного податку у січні – листопаді 2025 року до місцевих бюджетів забезпечено майже 1,8 млрд грн єдиного податку, що на 15,6 відс., або на 241,3 млн грн більше, ніж у січні – листопаді 2024 року, – повідомили в управлінні економічного аналізу Головного управління ДПС у Миколаївській області.

Переважна більшість коштів надійшла від фізичних осіб – підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування. Так, за вказаний період ними перераховано понад 1,1 млрд грн, 530,9 млн грн направили до бюджетів сільгосптоваровиробники області – платники єдиного податку з юридичних осіб ІV групи. Від юридичних осіб – спрощенців територіальні громади Миколаївщини отримали майже 150 млн грн податкових надходжень.

Головне управління ДПС у Миколаївській області вдячне представникам бізнесу за податкову дисципліну та розуміння того, як важливо сьогодні своєчасно та у повному обсязі сплачувати податки. Лише разом і спільними зусиллями ми сприяємо економічній стабільності та фінансовій безпеці країни.