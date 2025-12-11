Житло за програмою єОселя для військовослужбовців стане доступнішим.

Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Рішення Уряду дозволить військовим, які мобілізувалися, оформлювати іпотеку під 3% замість 7%. Таким чином створюємо рівні можливості — як для мобілізованих, так і для тих, хто служить за контрактом.

Ми встановлюємо чіткі ліміти на площу житла, щоб програма залишалася соціально орієнтованою:

🔹квартира — до 115,5 м²;

🔹будинок — до 125,5 м².

Уже 21 864 українських родин отримали власну домівку завдяки пільговій іпотеці. Сумарно вони одержали кредитів на 37,4 млрд грн. Зокрема 6438 військових та ветеранів змогли придбати житло завдяки програмі.

За роки робити програми ми бачимо: попри війну, українці хочуть і готові купувати власне житло вдома — в Україні. Ми постійно оновлюємо умови програми під реалії часу.

Оформити іпотеку за програмою можна через застосунок Дія.